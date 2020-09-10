شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يناقش الوضع الوبائي لجائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع موسع، بمركز الطوارئ بوزارة الصحة العامة والسكان بالعاصمة المؤقتة عدن، الحالة الوبائية لجائحة فيروس كورونا في المحافظات.



واستعرض الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الاولية الدكتور علي الوليدي، وضم ممثلين عن منظمات عاملة بالقطاع الصحي، ومدراء العموم والفنيين بالوزارة، التحديات التي تواجه مراكز العزل بالمحافظات، وسبل معالجتها، اضافة عمل مسح بالعاصمة المؤقتة عدن لتقييم الوضع الوبائي بالمدينة.

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