المهرة.. فرض إجراءات تنظيم عملية الاصطياد والحفاظ على الثروة البحرية في المحافظة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020 الخليج 365 - المهرة أقرت الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، إجراءات وخطوات خاصة بتنظيم عملية الاصطياد والحفاظ على الثروة البحرية.

Advertisements جاء ذلك في اجتماع فرع الهيئة بالمهرة الأربعاء، برئاسة المهندس عبدالناصر كلشات، وضم مدراء مراكز الإنزال السمكي بالمديريات. وأقر الاجتماع استكمال صرف رخصة مزاولة مهنة للصيادين، وبدء عملية ترقيم قوارب الصيادين خلال الأيام القادمة، وتكليف مدراء مراكز الإنزال بالمديريات بإعداد تصورات حول مدى تنفيذ لائحة تنظيم الصيد الخاصة بالمحافظة، إضافة إلى تفعل الدور الرقابي، وإشراك السلطات المحلية وإدارات الأمن بالمديريات والمجتمع، لمكافحة الوسائل الممنوعة والمخالفات للائحة الصيد وضبط المخالفين.

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