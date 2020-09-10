شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تدمير طائرة بدون طيار حوثية "مفخخة" أطلقت باتجاه نجران السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة).



وأكد أن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقتها بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران السعودية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

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