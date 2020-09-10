الكثيري يناقش مع مدير إدارة منشآت الغاز بإقليم حضرموت مستوى تموين السوق المحلي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020

الخليج 365 - متابعات

ناقش وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري، مستوى تموين السوق المحلي في المديريات بمادة الغاز المنزلي، وحجم الطلب خلال هذه الفترة مقارنة بالكميات المعتمدة من شركة الغاز الوطنية .



و تعرف الوكيل الكثيري في الاجتماع الذي عقد اليوم من مدير إدارة منشآت الغاز بإقليم حضرموت ( بروم ) المهندس عزالدين الكسادي إلى جهود المنشآت في تغطية السوق المحلي و خططها المستقبلية لمواجهة الطلب المتزايد و الصعوبات التي تعترض سير عملهم

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و شدد الوكيل الكثيري على أهمية إيجاد الحلول المستدامة لتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين بصورة ميسرة موجها بسرعة اكمال الإجراءات الفنية و الإدارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة تعبئة غاز منزلي حكومية في مديرية شبام بوادي حضرموت و التي ستعمل على زيادة كميات الغاز الموزعة للمواطنين و السيطرة على السوق المحلي و منع حدوث الاختناقات الموسمية .

بدوره أوضح المهندس الكسادي إلى أن منشآت الغاز تراقب و بصورة مستمرة تموين السوق المحلي و تعمل على سد الثغرات التي تظهر بين حين وآخر في عدد من المديريات مشيراً إلى أنه خلال الفترة القريبة القادمة سيتم افتتاح محطة تعبئة غاز في مديرية ثمود لخدمة المواطنين في المديريات الصحراوية و تخفيف العبىء على محطات سيئون و تريم موضحاً إلى أن السوق المحلي يشهد خلال الفترة استقراراً نسبياً ، مضيفاً إلى أنه تم استكمال الدراسات الفنية الخاصة بمشروع منشأة الغاز الحكومية بوادي حضرموت بانتظار إستكمال جملة من الإجراءات الإدارية للبدء الفعلي ببناء المحطة