شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشطة سياسية تكشف عن حل الأزمة اليمنية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قالت الناشطة السياسية هالة فؤاد باضاوي إن حل الأزمة اليمنية مرهون بحل القضية الجنوبية والاعتراف بحق الجنوبيون في تقرير مصيرهم.



وأضافت في تصريحات خاصة أنه وعلى التحالف تدارك الأمر فالشرعية لم يعد معترف بها سواء بالجنوب الذي يمثله الانتقالي أو الشمال الذي يسيطر عليه الحوثي وقد أصبحها وجودها عبء على دول التحالف وعلى الشارع اليمني، والحل يكمن في التفاوض مع من يسكنون الأرض والرئيس كرمز الشرعية والخروج بحل يتضمن ايقاف الحرب.

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