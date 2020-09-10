 الناشطة السياسية هالة باضاوي تكشف عن الدور الإيراني في بلادنا وأهدافه

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت الناشطة السياسية هالة فؤاد باضاوي عن الدور الإيراني في اليمن وأهدافه.



وقالت هالة في تصريحات خاصة إن الدور الإيراني في اليمن يعود لسنوات طويلة حيث أن نظام الملالي الإيراني هو الراعي الرسمي لحركة الحوثيين، وهو من أنشأها ومولها ودرب عناصرها،وامدها بالأسلحة والمتفجرات،وعمل على زرع بذور الفكر الشيعي المتطرف في عقول منتسبي الحركة ، وتهدف إيران من تبنيها لمليشيات الحوثي ودعمها إلى تدمير اليمن واشغاله في الصراعات المذهبية والطائفية، ومحاولة تطويق السعودية ودول الخليج العربي وخنقها برياً وبحرياً وتدميرها واشغالها في صراعات مذهبية،لتحقيق اوهامهم في إعادة بعث الإمبراطورية الفارسية التي دفنها العرب قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام.

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