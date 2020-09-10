شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ناشطة سياسية تعلق على التدخلات التركيه في بلادنا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علقت الناشطة السياسية هالة فؤاد باضاوي على التدخلات التركيه في اليمن.



وقالت هالة في تصريحات خاصة إن النظام التركي لديه طموحات تتجاوز حدود تركيا عبر إحياء الأطماع العثمانية في الدول العربية والتدخل التركي يتم عبر حزب الإصلاح الذي يسيطر على الحكومة الشرعية وبالتعاون معهم محاولين إفشال التحالف واستنزافه مالياً وعسكرياً وتسليم المناطق المحررة سابقا للحوتيين وغزو الجنوب والاقتراب من السواحل الجنوبية بهدف السيطرة على الممرات المائيه وعلى مناطق الترواث لخنق الدول العربيه كما يفعلون في ليبيا حاليا

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