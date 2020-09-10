الكثيري يوجه بدعم الميزانيات التشغيلية للجنتين التحكيمية و الصحية بالوادي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 سبتمبر 2020
الخليج 365 - سيئون
وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي و الصحراء عصام حبريش الكثيري بدعم الميزانيات التشغيلية للجنتين التحكيمية و الطبية العماليتين بوادي حضرموت و الصحراء تقديرا لأدوارهم المهمة لدى العمال و الموظفين في القطاعين العام والخاص .
و أكد الوكيل الكثيري إهتمام السلطة المحلية بالوادي و الصحراء بتحسين أوضاع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص و تفعيل كافة اللجان الخاصة بهم من أجل مزيدا من التنظيم و الحرص على حصول العمال على كافة حقوقهم المختلفة .
و استمع الوكيل الكثيري و بحضور الوكيل المساعد المهندس هشام السعيدي و الدكتور عبدالله رمضان باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالوادي و الصحراء من مدير اللجنة التحكيمية / حسن سالم مسعد إلى شرح حول نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية و تحكيمها لأكثر من 127 قضية عمالية بين عدد من العمال و الشركات المشغلة لهم مستعرضا جملة من الصعوبات و التحديات التي تواجه سير عمل اللجنة و الخطط المستقبلية للفترة القادمة.
وفي الإجتماع استعرض الدكتور / انيس عيديد رئيس هيئة مستشفى سيئون رئيس اللجنة الطبية العمالية بالوادي و الصحراء نشاط اللجنة خلال الفترة الماضية و دورها في تنفيذ الفحوصات الطبية للعمال لتحديد إصابات العمل و التقارير الطبية المنضمة لمستوى الإجازات التي تتطلبها الاصابة مشيرا إلى أن اللجنة ستعمل على تنفيذ جملة من الانشطة من أهمها رصد الاصابات العمالية في اقسام الطوارئ بالمستشفيات و تنفيذ بحوث لتكرار عدد منها.
حضر اللقاء حسن باطاهر المدير العام لغرفة تجارة وصناعة وادي حضرموت عضو لجنة التحكيم العمالية و الدكتور محمد سعيد سنجل مدير إدارة الصحة و السلامة المهنية بمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل عضو اللجنة الطبية العمالية
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