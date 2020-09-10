شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية : هذه الفئات المسموح لها بالعودة إلى أراضي المملكة! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أوضحت المديرية العامة للجوازات السعودية، يوم الأربعاء، الفئات المسموح لها بالعودة إلى المملكة عن طريق البحرين.

وردًا على سؤال بشأن إمكانية قدوم الخادمة المنزلية عبرالبحرين، قالت مديرية الجوازات عبر «تويتر»: السماح بالدخول يشمل المواطنين والمواطنات الراغبين في العودة للمملكة وأفراد أسرهم معهم من غير السعوديين، إضافة إلى العمالة المنزلية المرافقة لهم، ويحملون إقامة سارية المفعول في المملكة.