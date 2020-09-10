شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فنانة كويتية شهيرة تنشر فيديو اباحي بالخطأ وتطلب اثنين مليون دينار لمن يرغب في ممارسة هذا العمل الفاضح معها ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - بطلب غير عادي وعبر مفهوم، فاجئت الفنانة الكويتية ​أماني التميمي، رواد مواقع التواصل الإجتماعي، فيديو صادم ومستفز كما وصفه البعض، طالبت فيه من من يريد أن يشم رائحة منطقة (تحت باطها) بأن يدفع لها إثنين مليون.

وغردت الفنانة التميمي معلقة على الفيديو: "اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين دينار"، وذلك وفق ما نقلته (نورت).

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انتشر هذا الفيديو كالنار في الهشيم، وانهالت عليها التعليقات من الغاضبين من تصرفاتها واتهمها البعض بأنها تنشر الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

وبعد الضجة التي أثارتها ردت ضمن برنامج (ع السيف) وقالت إن الفيديو كان عبارة عن مزحة مع رفيقتها، وكشفت أنها لم تتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه السرعة على الرغم انها تعترف انه يعد خرقا للعادات المجتمعية بالكويت.