شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لقطات فاضحة من برنامج "رامز مجنون رسمي" اخفتها قناة MBC على المشاهدين.. رامز جلال يحتضن فنانة مشهورة من الخلف ويرتكب فضيحة مدوية ..والنهاية لم تكن بالحسبان .. شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - اعاد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تداول فيديو محرج للممثل المصري رامز جلال مع الفنانة ياسمين رئيس التي استضافها في الحلقة العاشرة من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" ، الذي بثته على قناة MBC خلال شهر رمضان الماضي.

وفي المقطع المتداول ظهرت ياسمين رئيس في نهاية الحلقة ، بعد ان تم تحريرها من الكرسي ، واندفعت بقوة نحو رامز جلال الذي كان يقف بالجانب الاخر ، لكنها وقعت في بركة الماء ، وعندما مدت يدها لرامز جلال طلبت منه إخراجها من البركة وقالت باللهجة المصرية "طلئني" ، يعني "طلعني" ، فرد عليها رامز جلال برد محرج قائلا :"اطلقك ليه ، هو انا متجوزك !؟ .

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وتظهر ياسمين رئيس بعد ان تم إخراجها من بركة المياة وهي تحاول الاعتداء على رامز جلال ، لكنها تزحلقت في "الدَّرَجِ" المليئة بالمياة وتسحبت معها رامز جلال الذي احتضنها من الخلف وتَزَحْلَق معهاَ علَى الدَّرَجِ حتى النهاية .

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