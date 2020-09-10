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صنعاء - ياسمين الخيامي - سفير المملكة يعلن وقف الحوثيين هجومهم على مأرب

2020/09/10 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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دولة أوروبية غير مسلمة تعلن رسميا انها ستدخل الدين الاسلامي في مناهجها الدراسية�علن السفير المملكة المتحدة لدى اليمن، مايكل آرون، عن ”اتفاق“ على معالجة ملفات يمنية هامة ذات صلة بالحرب الدائرة منذ نحو ست سنوات، منها ايقاف الحرب في مأرب (شرقي اليمن).

وقال آرون في تغريدة عبر "تويتر": ”اتفقت مع رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني على أهمية تنفيذ اتفاق الرياض في أسرع وقت ممكن، وانهاء هجوم الحوثيين على مأرب الذي أدى إلى فقدان للأرواح غير مبرر".

وأكد أنه اتفق مع ”البركاني“ على دعم جهود مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث، بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق بشأن الإعلان المشترك بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

والثلاثاء، ناقش رئيس مجلس النواب عبر تقنية الاتصال المرئي مع سفير المملكة المتحدة "تنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض والجهود المبذولة من السعودية لتنفيذ الاتفاق كاملاً بما في ذلك الجانب العسكري والأمني وتشكيل الحكومة الجديدة“.

كما ناقشا جهود المبعوث الاممي الى اليمن مارتن غريفثت الهادفة الى إنهاء المواجهات المسلحة والحد من تدهور الاوضاع الاقتصادي والانسانية.

وقال البركاني إن الحكومة الشرعية تواجه ضغوطاً كبيرة لتجميد اتفاق ستوكهولم ما دامت ميليشيا الحوثي تصر على خيار الحرب ورفض السلام.

ومنذ أسابيع، تشهد محافظة مأرب معارك هي الأعنف منذُ اندلاع الحرب في البلاد اثر الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على المحافظة، الا ان المليشيا تواجه مقاومة شرسة من قوات الجيش الوطني مسنودة بالقبائل التي تمكنت من استعادة عدة مواقع وتكبيد الحوثيين خسائر كبيرة.

