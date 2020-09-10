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صنعاء - ياسمين الخيامي - يمني يحصل على منصب حاكم ولاية في دولة اوروبية ويطلق وعد باستقدام اليمنيين للهجرة اليها ( الاسم + الصورة + المحافظة اليمنية التي ينتمي اليها )

2020/09/10 الساعة 06:06 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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