عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. التحالف يدمر مسيرة حوثية مفخخة لاستهداف المدنيين بنجران

الخميس 10 سبتمبر 2020

الخليج 365

نجحت قوات التحالف العربي بقيادة السعودية، الخميس، في اعتراض وتدمير طائرة حوثية بدون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.



وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير الطائرة التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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إسقاط المسيرة الحوثية يأتي بعد ساعات من اعتراض وتدمير طائرة مماثلة أطلقتها المليشيا الانقلابية، الأربعاء، تجاه المملكة.

ولا تزال مليشيا الحوثي تمارس محاولاتها العدائية والإرهابية والتي يتصدى لها التحالف باعتراض عدد من الطائرات بدون طيار، وكذلك تدمير العديد من الزوارق المفخخة.

ورغم التحذيرات الدولية، تعمل مليشيا الحوثي على انتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائياً على المدنيين، والتجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وتعهدت قيادة القوات المشتركة للتحالف بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات الصارمة لردع هذه المليشيا الإرهابية، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، في ظل التجاوزات اللاأخلاقية من الحوثيين.