شكرا لمتابعة خبر عن الانتقالي : يعلن استهداف قوات الجيش الوطني وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات في الجيش والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا المجلس الانتقالي، فجر اليوم الخميس، استهداف القوات الحكومية بمحافظة أبين (جنوبي اليمن)، ومقتل وجرح عدد من أفراد الجيش بينهم قيادات.

وقال المتحدث باسم مليشيا الانتقالي، محمد النقيب، إنه وبناء على معلومات دقيقة، نذفت قواتهم ضربات أصابت بدقه هدفها، عن موقع تتواجد فيه قيادات الجيش الوطني في مدينة شقرة الساحلية.

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وأضاف النقيب، أن نحو قتيلين وعدد من الجرحى من افراد الجيش الوطني، وصلوا الى مستشفى شقرة، بينهم قائد كتيبة في القوات الحكومية.

وأشار المتحدث باسم الانتقالي، إلى أن المواجهات تجددت بمختلف أنواع الأسلحة، خلال الساعات الماضية بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الانتقالي في مختلف جبهات أبين، متهما قوات الجيش بخرق الهدنة ووقف إطلاق النار.

وتتبادل الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الاتهامات بشأن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار في أبين، وإعاقة تنفيذ اتفاق الرياض، وسط استمرار الطرفين بالتحشيد العسكري في المحافظة.

وفي 28 يوليو/ تموز المنصرم، أعلن التحالف العربي اتفاقا بين الحكومة والمجلس الانتقالي بشأن تسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن الإدارة الذاتية، وتشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال، ووقف إطلاق النار بين الجانبين.