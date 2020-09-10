شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : يستهدفون شاحنات تجارية في مارب والمئات منها عالقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، يوم الاربعاء، بأن جماعة الحوثي استهدفت شاحنات تجارية مارة في الطريق الرابط بين محافظتي مارب-البيضاء.

وذكرت المصادر، ان المعارك العنيفة بين قبائل مراد و جماعة الحوثي أوقفت طريق مارب الجوبة- ماهلية- الصدارة- قانية بمحافظة البيضاء.

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وحذرت المصادر كافة المسافرين وسائقي الشاحنات من المجازفة والمرور في الطريق، بعد استهداف عدة شاحنات محملة بالخضار واحد باصات النقل.

وبينت المصادر بأن الشاحنات المحملة بالخضروات والفواكه والأسماك تعرضت للتلف بسبب التوقف لأكثر من أسبوع.

ونوهت المصادر بأن أحد الشاحنات المحملة بالخضروات والمتجهة من صنعاء الى سيئون، تبلغ قيمة حمولتها خمسون الف ريال، مهددة بالتلف.

وتدور مواجهات عنيفة منذ أسابيع بين قوات الجيش وقبائل مراد من جهة وبين جماعة الحوثي من جهة أخرى وحققت قوات الجيش خلال الساعات الماضية انتصارات كبيرة وكبدت المليشيات خسائر فادحة في المعدات والأرواح.