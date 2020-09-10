شكرا لمتابعة خبر عن الأمم المتحدة : تتهم الحوثيون بتجنيد 30 مراهقة لغرض التجسس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اتهمت الأمم المتحدة، في تقرير لها، صدر الأربعاء، جماعة الحوثي في اليمن، بتجنيد ما يقرب 30 فتاة مراهقة، كجواسيس ومسعفين وحراس وأعضاء، في قوة مؤلفة من النساء بالكامل، تدعى “الزينبيات”.

واستند التقرير الأممي، إلى أكثر من 400 رواية، ويركز بشكل أساسي على الفترة من يوليو/ تموز 2019، إلى يونيو/ حزيران من هذا العام، كما سلط الضوء على تعرض جيل من أطفال اليمن “لأضرار لا حد لها، من خلال تجنيد الأطفال وإساءة المعاملة، والحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك التعليم”.

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كما وثق فريق الخبراء 259 حالة، لأطفال تم تجنيدهم واستخدامهم في الأعمال العدائية، من قبل عدة أطراف.

وقال التقرير، إن الحوثيين المدعومين من إيران، جندوا صبية لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات، من مدارس ومناطق حضرية فقيرة ومراكز احتجاز، من خلال الحوافز المالية والاختطاف والتجنيد من قبل أقرانهم والتلقين العقائدي.

عنف جنسي وزواج قسري

كما “تلقى الفريق أيضاً، تقارير موثوقة، بشأن تجنيد الحوثيين لـ 34 فتاة – تتراوح أعمارهن بين 13 و 17 عاماً، بين يونيو/ حزيران عام 2015 ويونيو/ حزيران عام 2020، لاستخدامهن في التجسس، كما جندوا أطفالاً، وحراساً، ومسعفين، وأعضاء في الزينبيات”.

وجاء في التقرير، “ثمة مزاعم بأن 12 من هؤلاء الفتيات، نجين من العنف الجنسي، والزواج القسري والمبكر المرتبط مباشرة بتجنيدهن”.

كتيبة الزينبيات

وتشكلت كتائب الزينبيات الحوثية، أواخر العام2017، عقب المواجهات التي شهدتها العاصمة صنعاء بين الحوثيين والرئيس السابق صالح، وما أعقبها من خروج مظاهرات نسوية، قادتها ناشطات حقوقيات، للمطالبة بالكثير من المطالب الأساسية والقضايا الحقوقية، المتعلقة بحقوق الإنسان.

وهدف الحوثيون من وراء تشكيل تلك الكتائب النسوية المسلحة، إلى إيقاف المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية النسوية، التي خرجت ضدهم في العاصمة صنعاء.