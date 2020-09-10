شكرا لمتابعة خبر عن الشرعية : تزف بشرى سارة وتطمئن الجميع بشأن معارك مأرب وتكشف عن ما يحدث وسيحدث خلال الايام القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سخر وزير يمني في الحكومة الشرعية، من لجوء جماعة الحوثي إلى بث الإشاعات وفبركة وثائق بعد فشلها في تحقيق أي اختراق عسكري باتجاه مأرب، مؤكدا أن مأرب عصية على الحوثي وإيران.

وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الاربعاء، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تحاول إسقاط مأرب عبر حملات سياسية وإعلامية واستخدام الدعاية وبث الإشاعات والحرب النفسية، بعد فشلها في تحقيق أي اختراق عسكري باتجاه المدينة رغم المحرقة التي ساقت إليها عناصرها بالآلاف بمن فيهم قيادات الصف الأول وعتادها المنهوب من معسكرات الدولة.

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وأضاف في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن جماعة الحوثي نشرت عشرات التصريحات التي توحي بأنها باتت على أبواب مدينة مأرب، وسربت المذكرات المزورة للوقيعة بين الدولة والقبائل، وحاولت النيل من مواقف قبيلة مراد في مواجهة الكهنوت، وتحدثت عن انسحابات وسحب آليات، واخترقت صفحات ناشطين لخلق حالة من الإحباط وبث الهزيمة في نفوس اليمنيين.

وأوضح الإرياني أن جماعة الحوثي استغلت بعض الثغرات على خلفية أحداث مديرية ردمان لاختراق مديريات محافظة البيضاء باتجاه مأرب، وعقدت الصفقات مع تنظيمي القاعدة، داعش برعاية إيرانية لتأمين مرورها وتسليم واستلام المواقع، في ظل انشغال الجيش والمقاومة والقبائل بمعارك مفتوحة على طول جبهات مأرب والجوف.

وأكد أن هذه الاختراقات البسيطة والضخ الإعلامي الهائل الذي مارسته جماعة الحوثي بالتعاون مع مطابخ إعلامية والطابور الخامس، لا تعني الإخلال أو تغيير ميزان القوة العسكرية في جبهة مأرب لصالح جماعة الحوثي ، أو أن المدينة أصبحت في خطر، وهو ما يجب أن يستوعبه جيدا كل من وقع ضحية لهذه الدعايات الكاذبة.

وقال وزير الإعلام: لن تحقق جماعة الحوثي أي انجاز يذكر سوى الإلقاء بالمزيد من قياداتها وعناصرها وعتادها في محارق مفتوحة بجبهات مأرب والجوف.

وأضاف، أن الجيش والمقاومة والقبائل بإسناد من تحالف دعم الشرعية بقيادة الأشقاء في علم السعودية فيديرون معارك استنزاف للعدو ويمسكون بزمام المبادرة والأيام القادمة حبلى بمفاجآت.

وطمأن وزير الإعلام، الجميع بأن مأرب عصية وستضل عصية الحوثي بفضل ثبات مواقف قيادتها ومشايخها وقبائلها وأبنائها الأبطال الذين يشكلون سياجا منيعا إلى جانب الجيش الوطني.

وتشهد جبهات جنوب وغرب مأرب معارك عنيفة منذ أكثر من شهر، بالتزامن مع معارك مماثلة في جبهات الجوف والبيضاء ونهم شرقي صنعاء، تكبدت خلالها جماعة الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، حيث قتل وأصيب المئات من عناصرها بينهم قيادات ميدانية رفيعة.