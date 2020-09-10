شكرا لمتابعة خبر عن تصاعد المعارك في مأرب والجوف بشكل هو الأعنف وقوات الجيش والقبائل تحرر النضود بالكامل وتتقدم 15كيلومتراً شرقا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش ورجال القبائل بإسناد طيران التحالف العربي، من استعادة إحدى جبهات شرق مركز محافظة الجوف، وسط خسائر فادحة تكبدتها جماعة الحوثي.

وقال المتحدث الرسمي لقوات المنطقة العسكرية السادسة، إن قوات الجيش ورجال عبيدة بإسناد من مقاتلات التحالف استكملت السيطرة على النضود الواقعة شرق بير المزاريق.

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وأكد المسؤول العسكري السيطرة على جبل عرفان الاستراتيجي والتقدم غرباً مسافة 15 كيلومتراً صوب بير المزاريق، منوهاً إلى وصول طلائع الجيش ورجال القبائل إلى منطقة “قرون الشهلاء”.

وكانت مصادر عسكرية ميدانية تحدثت عن استعادة 8 أطقم بعتادها وأسلحة أخرى متنوعة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر جماعة الحوثي ولاذت بالفرار.

وأكدت تدمير 4 عربات بغارات لطيران التحالف العربي استهدفت تعزيزات كانت في طريقها لعناصر الحوثي في النضود.