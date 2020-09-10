انهيار للحوثيين وقطع خطوط الإمداد.. الجيش يعلن استمرار المعارك في الجوف حتى تحريرها بالكامل 

أعلنت قوات الجيش فجر اليوم الخميس، إنها مستمرة في المعارك ضد ميلشيات الحوثي في محافظة الجوف (شمال شرق اليمن)، حتى يتم تحريرها بشكل كامل.

قال ناطق الجيش العميد عبده مجلي "إن المعارك مستمرة حتى تحرير كامل محافظة الجوف، وأن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية ستواصل العمليات العسكرية"، وفق تصريح نقله موقع الجيش "سبتمبر نت".

وأضاف "إن القوات المسلحة والمقاومة نفذوا هجوماً مباغتا من عدة محاور على مناطق ومواقع كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي المتمردة، تمكنوا على إثره من تحرير منطقة النضود بالكامل والتقدم الى جبال "الشهلا".

وأشار العميد مجلي "أن القوات تواصل التقدم لتطهير ما تبقى من المواقع، وسط انهيار معنوي ونفسي وفرار وتقهقهر في صفوف المليشيا الحوثية"، لافتا أنه تم "طهير منطقة "الصبايغ"، وجبال "حويشيان"، و "المحازيم"، و"عرفان"، وتحرير مساحات واسعة في مختلف جبهات الجوف".

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وتابع: "أن المعارك كبّدت المليشيا خسائر بشرية ومادية كبيرة، حيث دمرت مقاتلات التحالف ومدفعية الجيش، العديد من العربات والمدرعات التابعة للمليشيا الحوثية، وتم استعادة الجيش لعدد أخر منها".

وتكمن أهمية المناطق التي تم تحريرها في أنها تمكن الجيش من قطع الطرقات على المليشيا الحوثية والعمل على تأمينها، وأهمها خط اليتمة – مأرب، والطريق باتجاه "بير المرازيق"، وكذلك الطرقات إلى مدينة الحزم، وفق ناطق الجيش.

في جبهتي منطقة صلب ونجد العتق بمديرية نهم (شرق العاصمة صنعاء) تكبدت ميلشيات الحوثي عدد من القتلى والجرحى بنيران قوات الجيش وغارات طيران التحالف، كما سيطرت قوات الجيش على مواقع حاكمة في جبهات المخدرة، وصرواح، والماهلية، وأحبطت محاولة المليشيا للتسلل، وحاصرت مجاميعها وقضت عليها، وقطعت طرق إمداداتها، بحسب مجلي.