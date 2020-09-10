شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قصف جوي ومدفعي يستهدف المليشيا الحوثية فى جبهة نهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استهدفت مدفعية الجيش اليمني، الأربعاء، مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي في جبهة (نهم) شرق محافظة صنعاء ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الحوثية، بالإضافة إلى تدمير عدد من العربات والآليات القتالية التابعة لها.



وذكر الموقع الرسمس للجيش اليمني (سبتمبر نت) أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية شنت اليوم عدة غارات جوية على مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية في الجبهة ذاتها، أدت إلى تكبد المليشيا خسائر في الأرواح والعتاد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قصف جوي ومدفعي يستهدف المليشيا الحوثية فى جبهة نهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.