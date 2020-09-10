شكرا لمتابعة خبر عن بيان هام وعاجل من السعوية .. بشأن وقف الحرب باليمن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت المملكة العربية السعودية، مساء الأربعاء، بيانا جديدا بشأن إنهاء الصراع القائم في اليمن.

وأكدت الخارجية السعودية في بيان لها، خلال اجتماع الدورة 154 لمجلس الجامعة العربية، أن المملكة تدعم الحل السياسي في اليمن لإنهاء الصراع.

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وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن المملكة تدعم لحل السياسي في اليمن القائم على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار رقم 2216.

وأضاف الوزير بن فرحان ان السعودية تبذل كل جهودها للحفاظ على سيادة اليمن، وتحقيق الأمن والاستقرار فيه.

وناشد المجتمع الدولي بأن يولي المزيد من الاهتمام لوقف ممارسات جماعة الحوثي ، وهجماتها المتكررة بالصواريخ والطائرات المسيرة التي تستهدف المناطق المدنية الآهلة بالسكان والمطارات والمرافق والمنشآت المدنية بالمملكة.