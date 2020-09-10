شكرا لمتابعة خبر عن قيادات حوثية من الدرجة الأولى تتبادل الاتهامات على وقع خسائرهم البشرية في إقليم سبأ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبادلت قيادات حوثية من الدرجة الأولى الاتهامات والتخوين على وقع خسائرهم البشرية في محافظات مارب و الجوف والبيضاء .

وقالت مصادر مقربة من الحوثيين امس الأربعاء أن قيادات حوثية من الدرجة الأولى بينهم أبو علي الحاكم ووزير الدفاع العاطفي وقيادات عقائدية أخرى بينهم العياني اتهمت قيادات ميدانية بالخيانة وضعف التخطيط نظرا لتدني خبرتهم القتالية على وقع الخسائر البشرية التي منيت بها جماعة الحوثي في إقليم سبأ .

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وأضافت المصادر أن قيادات عسكرية اتهمت هذه القيادات الميدانية المتشددة بالزج بالمقاتلين دون أي اهتمام في ميادين وصحاري مفتوحة مما جعلهم لقمة صائغة لمقاتلات التحالف العربي .

واتهمت قيادات عسكرية الجناح الديني المتشدد بأنهم يتخذون قرارات دون أي خبرة أو مستوى علمي أو عسكري كونهم حصلوا على رتب كبيرة تصل إلى درجة لواء دون حصولهم على اي مستويات تعليمية .

هذا ومنيت جماعة الحوثي بخسائر بشرية كبيرة خلال اليومين الماضيين بشكل خاص والشهر الماضي بشكل عام والتي وصلت خلال اغسطس الماضي إلى أكثر من ثلاثة آلاف قتيل وسبعة آلاف جريح .