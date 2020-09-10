شكرا لمتابعة خبر عن استشهاد عدد من افراد الجيش الوطني في مأرب والجوف بينهم قيادات كبيرة (الاسماء) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استشهد عدد من أفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، بمحافظتي مأرب والجوف (شمالي شرق اليمن)، خلال المعارك التي يخوضها الجيش ضد جماعة الحوثي للدفاع عن الوطن والجمهورية.

وتداولت وسائل إعلام محلية، قائمة بأسماء شهداء الجيش الوطني والمقاومة، من بينهم قيادات في الجيش، الذين استشهدوا خلال اليومين الماضيين في جبهات مأرب والجوف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وتشهد جبهات محافظتي مأرب والجوف معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش الوطني مسنودة برجال القبائل وطيران التحالف العربي من جهة الحوثيون من جهة أخرى.

وأسفرت المواجهات خلال الأيام القليلة الماضية عن مقتل وجرح العشرات اغلبهم من الحوثيين، فيما تمكنت قوات الجيش الوطني من تحرير مناطق واسعة في محافظة الجوف.

قائمة بأسماء شهداء الجيش الوطني والمقاومة:-

Advertisements

1- الملازم محمد عبدالخالق البريهي

2- شويط ضيف الله شويط

3- هائل سعيد علاو الناشف

4- محمد جبران البراشي

5- ناجي سيف علي بحيبح المرادي

6- قائد الكتيبة الثانية باللواء 143 العقيد صالح ناصر سعيد بحيبح المرادي

7- رئيس عمليات اللواء الثالث العقيد رشاد الحكيمي

8- ركن الإمداد باللواء الأول مدفعية عبدالخالق النجار

9- شرف قائد المنتصر

10- فاتح الدياني العولقي

11- عبدالجلييل علي صالح الغياثي

12- القيادي ناجي صالح بامخشب العولقي

13- عبدالرحمن التهامي

14ـ صالح سعيد عياف العبيدي

15ـ صالح عبدالعزيز دوكر الحداد

16ـ علي حمد عياف العبيدي

17ـ علي ناصر عياف العبيدي

18ـ محسن سعيد عيضه العبيدي