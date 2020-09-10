شكرا لمتابعة خبر عن انهيارات مدوية بصفوف الحوثيون وتقدم مستمر لقوات الجيش بالجوف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر ميدانية، مساء امس الاربعاء، بوقوع انهيارات مدوية بصفوف جماعة الحوثي بمحافظة الجوف، بالتزامن مع تقدم مستمر لقوات الجيش اليمني.

وذكرت المصادر ، أن قوات الجيش المسنودين بالمقاومة الشعبية ومقاتلات التحالف مستمرين في مطاردة من تبقى من عناصر الحوثي في قلب الصحراء شرقي مدينة حزم الجوف.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

Advertisements

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

وأكدت المصادر بوقوع انهيارات مدوية في صفوف الحوثيون ، خلال الهجوم العسكري الواسع شرقي مدينة الحزم.

يأتي ذلك، في وقت حقق فيه الجيش تقدم ميداني هام في مسرح الهجوم، شمل السيطرة على منطقة النضود، وموقع الشهلا، على طريق حيوي ممتد الى مدينة الحزم، والدوار الاستراتيجي المعروف بمفرق الجوف، اثر مواجهات طاحنة اسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، وخسائر متفاوتة في العتاد الحربي من الجانبين، وفق مصادر عسكرية.

وفي المقابل، واصلت جماعة الحوثي، هجوما بريا كبيرا نحو مديرية الجوبة، 70 كم جنوبي مدينة مارب، انطلاقا من معسكراتها في محافظة البيضاء المجاورة،.

وفي حين تحدثت مصادر اعلامية تابعة للحوثيون، عن مكاسب ميدانية في مديرية مدغل غربي محافظة مارب، مسرح العمليات القتالية الاعنف خلال الحرب المستمرة للعام السادس.

وبعد أشهر من فشل هجوم جماعة الحوثي المكلف، حققت اختراقات بسيطة، لكنها غير حاسمة حتى الان في المحافظة النفطية.