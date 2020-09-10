شكرا لمتابعة خبر عن الحوثيون : ينفذون حملة مداهمات في صنعاء ليلية للقبض على شهود لكشف ملابسات جريمة قتل الاغبري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نفذت جماعة الحوثي حملة مداهمات ليلية للقبض على بقية قتلة الشاب عبدالله الاغبري والذي قتل قبل نصف شهر في صنعاء وظهرت الجريمة في مقطع مرئي فيديو ‏تم تداوله بشكل كبير على وسائل الإعلام المختلفة وفي منصات التواصل الإجتماعي .

وقالت مصادر أمنية امس الأربعاء أن الحوثيين نفذوا حملة مداهمات واعتقالات مساء امس طالت عددا من المقربين من المتورطين في الجريمة لكشف ملابسات الجريمة .

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وأضافت المصادر أن الحملة توسعت لإحضار شهود من المحلات المجاورة لمركز السباعي بشارع القيادة في العاصمة صنعاء لأخذ أقوالهم في جريمة قتل الشاب عبدالله الاغبري والذي قتل بتاريخ 26 أغسطس في العاصمة صنعاء وتم تبادل المقطع المرئي فيديو ‏للجريمة مؤخرا على وسائل الإعلام المختلفة وذلك خوفا من ردة الفعل الشعبية بعد أن أصبحت الجريمة قضية رأي عام .

وأكدت المصادر القبض على بعض قتلة الاغبري وفقا لتصريحات منسوبة لمدير أمن الأمانة التابع لجماعة الحوثي معمر هراش والذي تعهد بملاحقة البقية بالإضافة إلى تصريحات ضباط في قسم القيادة والقريب من مكان الجريمة .

هذا وتورط في جريمة القتل خمس أشخاص هم: عبدالله حسين السباعي وجميل دايل شوعي الجربه ومحمد عبدالواحد الحميدي ووليد سعيد الزغير العامري ومنيف قايد عبدالله المغلس.