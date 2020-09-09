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الكويت تؤكد أن استقرار اليمن من استقرار الدول العربية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الكويت تؤكد أن استقرار اليمن من استقرار الدول العربية

متابعات_ الخليج 365

اكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر الصباح أن استقرار اليمن من استقرار الدول العربية..مجددا التأكيد أن الحل الوحيد للأزمة هو الحل السياسي المبني على المرجعيات الأساسية الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وبالأخص القرار 2216 والالتزام باتفاق ستوكهولم.

 

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وقال وزير الخارجية الكويتي في كلمته التي القاها ،اليوم ، في أعمال الدورة الـ 154 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري التي عقدت عبر تقنية الإتصال المرئي والمسموع "ان استمرار الأزمة في اليمن لا زال يهدد الأمن في العالم العربي".

 

واكد دعم كافة الجهود التي يقوم بها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لاستئناف المشاورات والحوار السياسي والتوصل لتسوية تنهي الازمة بين الفرقاء وتلبي تطلعات الشعب اليمني الشقيق..داعيا كافة الأطراف إلى الموافقة على المقترحات التي تم التوصل إليها.

 

ورحب وزير الخارجية ،بجهود المملكة العربية لإعادة تفعيل اتفاق الرياض..مجددا إدانة دولة الكويت واستنكارها لكافة الاعتداءات والهجمات التي تتعرض لها المملكة العربية السعودية الشقيقة..مؤكداً وقوف دولة الكويت مع المملكة العربية السعودية في كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.

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