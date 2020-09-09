شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري يحذر من خطورة نزوح قيادات كبيرة من مدينة مأرب وتأثير ذلك على معنويات الجيش الوطني في الجبهات ويطالب السلطات المحلية بإجراء حازم حيال ذلك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر مصدر عسكري في الجيش الوطني من خطورة نزوح قيادات الشرعية مع أسرهم خارج مدينة مأرب وتأثير ذلك على معنويات قوات الجيش في جبهات المحافظة.

وطالب المصدر محافظ محافظة مأرب الشيخ سلطان العرادة والسلطات المحلية بالمحافظة بتحرك عاجل وجاد وإيقاف نزوح أسر القيادات العسكرية والسياسية والاجتماعية من عاصمة المحافظة مدينة مأرب واتخاذ قرارات صارمة حيال ذلك ..

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وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة وحازمة حيال ذلك مشيرا إلى أن الاكتفاء بالمشاهدة في هذا التوقيت الحرج والمرحلة المفصلية لم يعد أمرا مقبولا ، سيما وأن عدد من القيادات البارزة في صفوف الشرعية تقوم بترحيل عوائلهم وأسرهم من مدينة مأرب كلا حسب قدرات المادية فالبعض أسرهم وصلت القاهرة والرياض والأردن وإسطنبول في حين غادرت بعض اسر تلك القيادات لمحافظات شبوة وحضرموت .



ولفت المصدر بأن ذلك يعد نقطة سلبية لها تأثيرها البالغ على معنويات وثبات مقاتلي الجيش الوطني وترسيخ ثباتهم في متارس المواجهة الأمامية وهو يتصدون لهجوم مقاتلي الجماعة الحوثية صوب المدينة .



وبين المصدر ذاته بأن رحيل أسر تلك القيادات أمام مرئ ومسمع القيادة يزعزع ثقة المقاتلين بالقيادة في المحافظة وينعكس بشكل خطير على المواطنين بما يسببه من حالة ذعر وخوف وإرباك لهم خصوصا وهم على علم بما يدور ويشاهدون ويعلمون بمن غادر من أسر القيادات .



خطورة نزوح قيادات كبيرة مدينة مأرب



وأكد المصدر بأن على القيادة اتخاذ قرارات صارمة بشأن ذلك لما يعيد الثقة بين المواطنين ويخلق أجواء من الاطمئنان والأمان بين العامة من الناس على عكس ما يحصل اليوم والذي يعد بعيدا كل البعد عن معاني الوفاء والثبات على المواقف ولا يعبر عن رد الجميل لأبناء المدينة وأسر الشهداء والمقاتلين في الجيش الوطني .

