شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : إنقلاب مفاجئ.. التحالف يصرح رسمياً بانتهاء شرعية هادي وجزب الإصلاح ومسؤول إماراتي يكشف عن القوى الجديدة التي ستقود الشرعية ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح قائد عسكري كبير ومحلل سياسي بارز في قوات التحالف العربي عن قرب انتهاء شرعية الرئيس عبدربه منصور هادي وكشف عن القوة الجديدة التي ستمثل الشرعية خلافا لهادي وحزب الإصلاح.

وشن المحلل السياسي والعسكري الاماراتي خلفان الكعبي هجوم لاذع وزير النقل المستقيل في حكومة الشرعية المهندس صالح الجبواني ..

قد يهمك ايضاُ

لمتابعتنا على تيليجرام

Advertisements

https://t.me/yemen2saed

وقال الكعبي في تغريدة له على تويتر ان الشرعية اليمنية منتهية وان اهل الجنوب طردوا الميسري والجبواني وافشلوا خطط اردوغان ،بحسب وصفه.

وكتب الكعبي في تغريدته، ‏الجبواني مقهور بعد ان طَردك أهل الجنوب انت والميسري ولو لم يحميك رجالنا لسحلوكم في شوارع عدن الأبية.



وأضاف " رجال سقطرى أفشلو خطط ادخالكم أردوغان لذلك تصرخون. الإمارات لن تدخل اي أحد لسقطرى نعم أدخلت الخدمات للجزيرة لا انت ولا جيشك الفاشل ولا شرعيتك المنتهيه يستطيع منعنا انتم اقل شأناً.

وكان الجبواني قد تحدث في مقابلة تلفزيونية على قناة سهيل عن المعسكرات الاماراتية في جزيرة سقطرى وانتقد في حديثه التدخلات الاماراتية في الجزيرة وعدم احترام السيادة اليمنية.

ويرى مراقبون بان تصريحات الكعبي تعبر عن الموقف الرسمي للتحالف العربي بقيادة السعودية تجاه شرعية هادي وحزب الاصلاح منوهة إلى التحالف بصدد إنهاء مرحلة هادي وإجراء تغييرات جوهرية في هرم الشرعية واستبدالها بقوى يمنية جديدة على غرار حزب المؤتمر جناح الامارات والسعودية .