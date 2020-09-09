شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : مراسل قناة العربية والحدث يحصل على كيمراء المشرف الاعلامي للحوثيون والموكل بالملف الاعلامي في العاصمة والجوف وهذا ما وجدته (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال موفد قناة الحدث لليمن محمد العرب ان ما عرضته قناة الحدث يمثل صيدا اعلاميا بالدلائل الموثقة بعد ان عثر على تلك الصور في كيمرا مسؤول حوثي اعلامي يدعى محمد شرف الدين الذين لا يعتبر صحفي عند الحوثيون بل الشخص الموكل بالملف الاعلامي في صنعاء والجوف.

وقال العرب ان الكامراء عثر عليها داخل احدى السيارات التابعة للحوثيون الحوثي بعد ان قصفها طيران التحالف حيث عثر بداخلها على صور وفيديوها يثبت وجود مقاتلين افارقة.

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وقال ان الافارقة الذين يتم استخدامهم بطريقتين الأولى باعمال عتالة واعمال وحفر خنادق وهؤلاء الذين من الافارقة الذين هم غير راغبين بالمشاركة في القتال، فيما ان هناك نوع آخر وهو الأخطر وهم الافارقة الذين يتم ادلجتهم عقائيديا.

واشار ان قناة العربية والحدث لم تعرض جل ما حوته الكيمراء وانما بعضا.