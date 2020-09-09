شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : أسرى الحوثيون بينهم قيادي وغنائم الجيش الوطني في محافظة الجوف ومارب اليوم (فيديو وصور) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حررت قوات الجيش الوطني عدة مواقع مهمة في محافظة الجوف بعد معارك عنيفة مع جماعة الحوثي.

ووفقا لمصادر ميدانية فقد حرر الجيش موقع الشهلا بعد تحرير منطقة النضود مؤكدة محاصرة قوات الجيش الوطني لعناصر جماعة الحوثي في أخر مواقعها في المنطقة.

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وبحسب المصادر فإن تحرير النضود وشهلا من شأنه أن يأمن الطريق باتجاه بير المرازيق وثم مدينة الحزم.

وأكدت المصادر وقوع عشرات القتلى والجرحى من جماعة الحوثي خلال المواجهات بالإضافة إلى وقوع أسرى في يد أبطال قوات الجيش الوطني.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو غنائم الجيش الوطني من الأسلحة والمعدات وغيرها ، كما أظهرت أسرى جماعة الحوثي الذين أظهروا ندمهم على قتالهم مع الحوثيون