شكرا لمتابعة خبر عن الجيش الوطني : يحشد تعزيزات ضخمة لخوض معركة كسر العظم ضد الحوثيون بكافة جبهات مارب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، أن قوات الجيش اليمني حشدت تعزيزات ضخمة لخوض معركة كسر العظم ضد جماعة الحوثي بكافة جبهات محافظة مارب، وصولا الى استعادة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وذكرت المصادر لـالمشهد اليمني أن قوات الجيش بدأت حشد تعزيزاتها العسكرية بشكل مكثّف إلى مديريتي الجوبة و جبل مراد، شمالي رحبة، استعدادا لـ“معركة كسر عظم حقيقية“.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : الفنانة رانيا يوسف “مدمنة التعري” تستفز متابعيها بالاستحمام عارية في أحضان الطبيعة!

إن كيدهن عظيم .. سيدة لبنانية “غلبت الشيطان” بما فعلته مع ضحاياها بملابس مغرية قبل أن تسرق منهم آلاف الدولارات

شاهد .. مشهد ساخن : للفنانة هيفاء وهبي وهي باحضان معتصم النهار يثير ضجة عارمة (فيديو الله يستر من الي هيشوفوه)

فيديوهات الجنس الجماعي بفندق الفيرمونت تهزّ مصر .. هيفاء وهبي وتامر حسني وعدد من المشاهير في ورطة كبيرة الآن!

“أعلى ما في خيلكم اركبوه”.. “شاهد” هيفاء وهبي تتخلى عن “انوثتها” في تسريب صوتي فاضح وخادش للحياء ضد المصريين!

طبول الحرب تقرع : أردوغان يتحدى القوى العظمى في العالم .. ويعلن لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تواجه تركيا

بينهم الصحفي انيس منصور .. مصادر تكشف عن مخطط إماراتي لإستهداف اعلاميي الشرعية وازاحتهم من المشهد السياسي في اليمن ؟

وردنا الآن : معارك طاحنة في أبين والطيران الإماراتي يدخل على خط المواجهات (تفاصيل)

Advertisements

ثلاثة شبان يمنيين يرتدون ملابس نسائية ومكياج ويقومون بالرقص في حفل زفاف أحد أقربائهم .. وثيقة رسمية + صورة

مندوب مبيعات في دبي .. يدخل إلى منزل زميلته فوجدها عارية مع زميلها وما فعله صادم!

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

ونوهت المصادر بأن مديريتي جبل مراد والجوبة، تعدّ أكثر المناطق تحصينا لقوات الجيش والقبائل، المسنودين بمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وفي شمالي مارب، وتحديدا شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، تلقت جماعة الحوثي صفعة قوية و انهيارات مدوية بصفوفها إزاء التقدم المستمر للجيش اليمني.

وتواصل جماعة الحوثي محاولاتها المستميتة في التقدم نحو مدينة مأرب، مركز المحافظة، من عدة محاور، تشمل الأطراف الجنوبية، والجنوبية الغربية من المحافظة المتاخمة لمحافظة البيضاء، التي استحدثت فيها جماعة الحوثي جبهات قتالية جديدة، إلى جانب المواجهات المستمرة منذ سنوات في الأطراف الشمالية الغربية، في محاولة منها لخنق المدينة.

وقالت مصادر ميدانية، اليوم الاربعاء، أن قوات الجيش اليمني حشدت تعزيزات ضخمة لخوض معركة كسر العظم ضد جماعة الحوثي بكافة جبهات محافظة مارب، وصولا الى استعادة العاصمة صنعاء وبقية المحافظات.

وذكرت المصادر لـالمشهد اليمني أن قوات الجيش بدأت حشد تعزيزاتها العسكرية بشكل مكثّف إلى مديريتي الجوبة و جبل مراد، شمالي رحبة، استعدادا لـ“معركة كسر عظم حقيقية“.

ونوهت المصادر بأن مديريتي جبل مراد والجوبة، تعدّ أكثر المناطق تحصينا لقوات الجيش والقبائل، المسنودين بمقاتلات التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن.

وفي شمالي مارب، وتحديدا شرقي مدينة الحزم بمحافظة الجوف، تلقت جماعة الحوثي صفعة قوية و انهيارات مدوية بصفوفها إزاء التقدم المستمر للجيش اليمني.

وتواصل جماعة الحوثي محاولاتها المستميتة في التقدم نحو مدينة مأرب، مركز المحافظة، من عدة محاور، تشمل الأطراف الجنوبية، والجنوبية الغربية من المحافظة المتاخمة لمحافظة البيضاء، التي استحدثت فيها جماعة الحوثي جبهات قتالية جديدة، إلى جانب المواجهات المستمرة منذ سنوات في الأطراف الشمالية الغربية، في محاولة منها لخنق المدينة.