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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يختطفون أكاديمي بجامعة صنعاء أثناء خروجه من منزله !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت ميليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم الأربعاء على اختطاف أكاديمي بجامعة صنعاء أثناء خروجه من منزله إلى الجامعة. وبحسب مصادر "يمن شباب نت"،"فإن أستاذ علم النفس المساعد بكلية الآداب الدكتور عدنان عبدالقادر الشرجبي تعرض للاختطاف أثناء خروجه من منزله إلى الجامعة صباح اليوم الأربعاء". بدورها أدانت نقابة أعضاء هيئة التدريس بجامعة صنعاء حادثة اختطاف الدكتور الشرجبي أثناء خروجه من منزله إلى الجامعة. واستنكرت النقابة في بيان لها اليوم الأربعاء استمرار الممارسات التعسفية الخارجة عن الدستور والقانون تجاه أعضاء هيئة التدريس، مطالبة السلطات المعنية بالقيام بواجباتها في حماية الهيئة التدريسية في الجامعة. ومن جانبه قال الأكاديمي عادل الشرجبي أن الدكتور الشرجبي ليس له أي نشاط سياسي مشيرا إلى أن اختطافه له صلة بعملة الأكاديمي موضحا بأن هناك جهة تسعى إلى إعاقة الامتحانات. وأضاف الشرجبي في منشور له عبر حسابه على الفيسبوك بأن الدكتور الشرجبي يعاني من أمراض عديدة من أبرزها مرض القلب والرئة على حد قوله. ويشار إلى أن ميليشيا الحوثي الانقلابية عمدت خلال السنوات الست الماضية إلى اختطاف العشرات من الناشطين والصحفيين والأكاديميين في العاصمة صنعاء ومناطق سيطرتهم وحتى اللحظة يقبع العشرات في سجون ميليشيا الحوثي منذ سنوات.

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