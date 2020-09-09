شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطار صنعاء بسبب نفاد الوقود ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ت وزارة النقل التابعة لجماعة الحوثي أن مطار صنعاء لن يتمكن من استقبال الرحلات الأممية ابتداءً من اليوم الأربعاء، بسبب نفاد المشتقات النفطية اللازمة لتشغيله. هذا وناشد القائمون على المطار الأمم المتحدة لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الوقود

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