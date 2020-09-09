شكرا لقرائتكم خبر عن أمير سعودي يهاجم هذا الرئيس العربي: سئمنا شتائمك للمملكة ويجب أن تعتذر.. شاهد من يكون؟ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أمير سعودي يهاجم هذا الرئيس العربي: سئمنا شتائمك للمملكة ويجب أن تعتذر.. شاهد من يكون؟

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements من الجدل أثارها أمير سعودي مقرب من ولي العهد محمد بن سلمان بعد رسالته الموجهة لرئيس عربي. و انتقد الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن. وقال "بن مساعد" في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": السيد الرئيس محمود عباس: لم تجمع الفصائل الفلسطينية منذ 9 سنوات وفي هذا الإجتماع لم تتوافقوا إلّا على الإساءة لدول الخليج شعوبه قبل حكوماته وأقتبس من كلمتك (كلنا متعلمين ومعنّاش أمييّة متل غيرنا )! وأضاف: السيد الرئيس : سئمنا اساءاتكم وجحودكم وشتائمكم وننتظر كشعوب اعتذارًا منك لن نقبله!

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمير سعودي يهاجم هذا الرئيس العربي: سئمنا شتائمك للمملكة ويجب أن تعتذر.. شاهد من يكون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.