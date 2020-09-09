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عدن - ياسمين التهامي - طبول الحرب تقرع.. تصعيد عسكري إيراني مفاجئ قرب سواحل هذه الدوالة العربية !

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جديد اب برس

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الجيش الإيراني عن انطلاق مناورات عسكرية، غدًا الخميس، في مضيق هرمز وبحر عمان، وسط توتر مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأكد مساعد القائد العام للجيش الإيراني للشؤون التنسيقية، الأدميرال حبيب الله سياري، أن مناورات "ذو الفقار" ستكون على مدى ثلاثة أيام، اعتبارًا من يوم غدٍ في المياه الجنوبية، حسب وكالة "فارس". وقال الأدميرال الإيراني إن "المراحل الرئيسية لهذه المناورات ستجري بمشاركة وحدات من القوات البحرية والجوية والبرية وقوة الدفاع الجوي للجيش في منطقة مساحتها 2 مليون كم مربع في نطاق مياه شرق مضيق هرمز وسواحل مكران وبحر عمان وشمال المحيط الهندي حتى المدار 10 درجة شمالي". وأضاف حبيب الله سياري أن "القطع البحرية العائمة والغواصات والطائرات ستشارك في هذه المناورات ومن أهمها الغواصة الوطنية "فاتح". وأوضح أن "هذه المناورات الكبرى ستعرض جانبًا من قدرات واستعدادات الجيش الإيراني للمواجهة على المستوى الحقيقي". وقال حبيب الله سياري، إن "العدو سيواجه ساحة معركة واسعة في حال ارتكابه أي خطأ استراتيجي تجاه إيران"، مؤكدًا أنه "في حال ارتكاب العدو أي خطأ استراتيجي تجاه إيران فإن رد طهران وجغرافية الحرب لن يقتصرا على منطقة غرب آسيا". وتأتي هذه المناورات في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران وأمريكا في منطقة الخليج ومضيق هرمز الذى تمر عبره نحو 30 بالمئة من إجمالى تجارة النفط الخام والسوائل النفطية الأخرى المنقولة بحرًا. وتصاعدت حدة التوتر بين إيران والولايات المتحدة فى 2018، عندما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووى الموقع عام 2015، بين إيران وأعاد فرض العقوبات التى خفضت بشدة صادرات طهران النفطية. وهدد مسؤولون إيرانيون في وقت سابق بغلق المضيق إذا لم تتمكن طهران من تصدير النفط أو إذا تعرضت مواقعها النووية للهجوم.