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عدن - ياسمين التهامي - إسرائيل تعلن عن دولتان خليجيتان ستُطبعان العلاقات معها قبل نهاية العام !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements وزير إسرائيلي، أن توقّع حكومته، حتى نهاية العام الجاري، اتفاقيتان جديدتان، لتطبيع العلاقات مع دولتين خليجيتين. وقال إيلي كوهين، وزير الاستخبارات، لهيئة البث الإسرائيلية، الأربعاء "إضافة إلى الإمارات العربية المتحدة، أقدر أنه بحلول نهاية العام ستوقع دولتان خليجيتان أخريان اتفاقيتي سلام مع إسرائيل". وأضاف: "المصلحة المشتركة لإسرائيل والدول الإسلامية في إفريقيا والخليج (العربي)، هي إنشاء جبهة أمنية ضد إيران". ولم يكشف كوهين عن اسمي الدولتين، اللتين رجّح أن "تُطبعا العلاقات" مع إسرائيل. وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما. وقوبل الاتفاق بتنديد فلسطيني واسع، حيث اعتبرته الفصائل والقيادة الفلسطينية، "خيانة" من الإمارات وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني.

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