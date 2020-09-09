شكرا لقرائتكم خبر عن ضع ملعقة ملح على الفازلين وراقب النتائج المذهلة ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ضع ملعقة ملح على الفازلين وراقب النتائج المذهلة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد اب برس

Advertisements

دم الفازلين منذ القدم في علاج العديد من المشاكل ، بما في ذلك تلطيف الجلد الجاف وشفاء الجروح وفقًا لموقع Vaseline الإلكتروني ، فإن الفازلين مصنوع من مادة هلامية تمت تنقيته ثلاث مرات تقريبًا ويتضمن عمليات التقطير وإزالة التهوية والترشيح لإنتاج هلام ومحلول غير مهيجين ومضاد للحساسية هذا ما يجعل الفازلين يعمل بشكل جيد ويخلق حاجزًا بين خلايا الجلد الجافة أو التالفة ، وبالتالي يحبس الرطوبة ويزيد من الانتعاش على الرغم من أن الاستخدام الشائع للفازلين هو أنه يعمل كمرطب ، هل تعلم أنه يمكن استخدامه لإزالة بقع المكياج من الملابس وإليك مجموعة من الطرق المبتكرة لاستخدام الملح مع الفازلين. ضع ملعقة ملح على الفازلين وراقب النتائج المذهلة هناك فرصة جيدة لاستخدام الفازلين في حياتك مرة واحدة على الأقل ويستخدم الكثير من الناس الفازلين لزيادة ترطيب البشرة لأنه يتمتع بقدرة ترطيب كبيرة ويمكنك إضافة ملعقة ملح إلى عبوة الفازلين للحصول على نتائج مذهلة. علاج تشقق الشفاه: هل تشققت الشفاه؟ أكره الجلد المتدلي من الشفاه مثل هذا؟ يمكنك محاولة شدها وبالتالي عمل جروح على الشفاه وتجعل الأمر أسوأ أفضل طريقة لإزالته هي مزج حفنة من الملح مع القليل من الفازلين لفرك الشفاه وتقشيرها من الجلد الميت إذا كنت ترغبين في التخلص من تشقق الشفاه ، كل ما عليك فعله هو وضع طبقة من الفازلين على الشفاه ، حتى لو كانت طبقة رقيقة من الفازلين ، فإنها ستساعدك في الحفاظ على الشفاه رطبة وإعطاء الشفاه مظهر لمعان طبيعي . تقشير القدمين: الملح هو أحد أكثر أنواع مقشر البشرة المنزلية شيوعًا وهو طريقة رائعة لجعل القدمين والجسم يتمتعان ببشرة رائعة يمكنك تضمين الملح في العديد من وصفات تدليك القدمين في المنزل ، عند وضع كمية مناسبة من الفازلين والملح معًا على الأقدام المتشققة كل ليلة ، وبمجرد وضع كمية من الفازلين ، يمكنك تغطية قدميك بالجوارب للمساعدة في تكثيف تأثير الترطيب. القضاء على تأثير المنتجات الكيماوية: هناك عدد كبير من الاشخاص الذين يستخدمون بخاخ الشعر بمرور الوقت فهو يضر بفروة الرأس وللتخلص من اثار تراكم هذه المنتجات يمكنك مزج الملح مع الفازلين في الماء وترك الخليط ليوم واحد قبل استخدامه ضعيه على الشعر لمدة خمس دقائق أيضًا ، بدلًا من استخدام مواد إزالة المكياج أو حتى زيوت الأطفال ، والتي قد تحتوي على مواد كيميائية تهيج العين ، يمكنك اللجوء إلى الفازلين كطريقة طبيعية لإزالة آثار المكياج ، حيث أنه خفيف وآمن للاستخدام. علاج انتفاخ العين: نقع القطن في ماء مالح بارد وكمية مناسبة من الفازلين ، ثم ضعه على الأماكن التي تعاني من تورم تحت العين للمساعدة في تقليل الانتفاخ عندما تعانين من الهالات السوداء تحت العينين ، فهذا يعطي مظهر شاحب للبشرة وشعوراً بالإرهاق من أجل اتباع علاج بسيط للتخلص من الهالات السوداء وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين ، يجب وضع كمية من الفازلين ممزوجًا بنصف ملعقة كبيرة من الفازلين وتطبيقه بلطف حول العينين وترك الخليط حتى 1 ساعة ، ثم امسحي المزيج برفق واغسلي الوجه بالماء البارد. يهدئ البشرة: إذا كانت بشرتك حساسة وسريعة التهيج ، يمكنك تجربة هذا القناع الذي يساعد على تهدئة البشرة ومنع التهيج بسبب مكوناته المضادة للالتهابات تمكنك من التحكم في الزيت وترطيب المناطق الجافة من الجلد بمجرد مزج ملعقتين صغيرتين من الملح و 4 ملاعق صغيرة من الفازلين ، ضعي المزيج على بشرة جافة ونظيفة باستثناء منطقة العين واتركيها لمدة 10 - 15 دقيقة ، ثم اشطفي الوجه بالماء الدافئ. لمنح بشرتك ترطيبًا مكثفًا ، يمكنك مزج الفازلين المذاب والماء. ضعي ملعقة كبيرة من الفازلين في وعاء آمن للاستخدام في الميكروويف واخلطي ملعقة كبيرة من هلام الصبار وكمية صغيرة من الملح واخلطيهما معًا لتطبيق المزيج على الوجه لمدة 30 دقيقة قبل مغادرة المنزل في الشتاء. يساعد على حماية البشرة من الجفاف والتشقق ويمنع تكون التجاعيد والخطوط الدقيقة حول العينين والفم. تقشير الجلد: يمكن أن يكون الملح مفيدًا للعناية بالبشرة عند مزج الملح وزيت الزيتون وزيت اللافندر لعمل مقشر استحمام رائع. وعند استخدام المزيج في فرك الجسم بالكامل ، اغتسل بغسل الجسم الملح مقشر رائع لتجديد شباب البشرة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة. عند محاولة استخدام خليط لتقشير البشرة مثل قد تحتاجين إلى إضافة طبقة من الفازلين مثلاً عندما تحتاجين إلى وضع خليط من الملح والسكر على الفازلين وتطبيقه على الشفاه فهذا يساعدك على التخلص من الخلايا الميتة أو حتى ضعي الخليط على فرشاة أسنان ناعمة وقم بالتدليك بحركة دائرية للحصول على شفاه ناعمة ووردية. الحصول على أسنان بيضاء: يعاني الكثير من مشاكل الأسنان الصفراء الحل بسيط وفعال عن طريق خلط الملح وصودا الخبز وعندما تقوم بتطبيق الخليط على الأسنان في أي وقت تحتاج إليه ، ستحصل على أسنان بيضاء ونظيفة. هل توجد بقع ماء على الأسطح الخشبية؟ بسبب كثرة استخدام أكواب الماء على المائدة يمكنك وضع كمية من الفازلين مع الملح وتركه على الأسطح الخشبية طوال الليل. اجعل العطر يدوم لفترة أطول: وضع كمية من الفازلين والملح على الأماكن خلف الأذنين والمعصمين والركبتين ، قبل رش عطرك المفضل في تلك المناطق يجعل العطر يدوم طويلاً على الجلد لأنك تجعل عطرك مميزًا. مقاومة الشيخوخة: عند تحضير قناع الفازلين المضاد للشيخوخة ، ما عليك سوى خلط 2 ووضعهما في وعاء آمن في الميكروويف وخلط بياض بيضة وملح ومغرفة واحدة من العسل في الفازلين المذاب وامزجهما جيدًا معًا ثم ابدأ بوضع القناع على الوجه والرقبة ، وتركه لمدة 20 دقيقة ، ثم الوجه البارد ، وهو قناع ترطيب عميق يساعدك على مقاومة التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر على الوجه. علاج مشاكل الشعر: ومن المعروف أن إصلاح الملح هو العلاج الذي يعمل منه. احصل على نتائج بعيدة المنال للشعر. مقشر الجسم: يعمل خلط الملح مع الفازلين كأفضل مقشر للبشرة يعمل الفازلين على تقشير البشرة وتوفير ترطيب مناسب للبشرة. يمكنك أيضًا تناول بعض السكر مع الفازلين واستخدامه كمقشر للبشرة. تخلص من علامات التمدد: وعلامات التمدد التي تنتج من خطوط الطول والوزن عند مزج الفازلين مع جل الصبار ، دلكي هذه المنطقة بلطف لمدة 10 دقائق. علاج الندبات: تظهر النتائج في المنطقة المصابة بالفازلين عن طريق خلط كمية من الفازلين مع بضع قطرات من العسل والتدليك برفق لمدة 10 دقائق قبل مسح الخليط بقطعة قماش قطنية مبللة. السحاب غير المناسب: لا يوجد أكثر من التسرع في الخروج من المنزل والعثور على سحاب غير صحي سواء في معطفك أو الغطاء عندما يصبح سحاب السوستة عالقًا يمكنك الحصول على كمية من الفازلين مع ملح الجوز على السحاب بحيث يعمل السحاب بسلاسة مرة أخرى. إصلاح خدش شاشة الهاتف المحمول: تظهر الكلمات الأساسية في التسجيل والترجمة. ورنيش الحذاء: هل سبق لك أن جربت خلط الملح مع الفازلين لتلميع الأحذية وجعلها تبدو جديدة تمامًا؟ لأنه يعمل كمقشر جيد لجلد الأحذية. نظف الملمع من أظافرك: هل تودين تقليم أظافرك والتخلص من القصف الخارجي؟ من هم خبراء في مسح الأظافر يساعدك على تنظيف الأظافر جيدًا. تخلصي من بقع المكياج على الملابس: هل تعانين من آثار المكياج على الملابس البيضاء لونك المفضل؟ يمكنك بعد ذلك وضع القليل من الفازلين على منشفة مبللة وفرك الملابس على المناطق الملطخة. هذه الحيلة مثالية جدًا للوسائد والبطانيات والأغطية. مفصلات أبواب هادئة: قد يحدث أزيز في المنزل عند استخدامه في المنطقة المجاورة. لأنه يصل إلى عمق المفصلات ويلتصق جيدًا بالداخل أغلق الباب ، ثم انزع دبابيس المفصلات ضع غطاء الفازلين في دبابيس الشعر مرة أخرى. طارد الحشرات: الذباب والبعوض والحشرات الصغيرة الأخرى هي مشاكل شائعة يمكن أن يمنع الفازلين والملح اللدغات في المرة القادمة ، عندما تذهب للتخييم بعيدًا عن المنزل.