شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن حادثة لم تشهدها السعودية من قبل ..العثور على 2 كيلو شعر في معدة هذة الفتاة السعودية ..وعندما تم البحث عن مصدرها كانت المفاجأة صادمة وغير متوقعة ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - لجأت فتاة سعودية إلى المستشفى بعد تعرضها لأم حاد في المعدة، لكن الأطباء اكتشفوا في معدتها تكوين غريب يتطلب تدخل جراحي على الفور لمساعدة الفتاة ووقف الألم.

حالات غريبة

------------------------------

شاهد آخر الأخبار الساخنة :

• حادثة لم تشهدها السعودية من قبل ..العثور على 2 كيلو شعر في معدة هذة الفتاة السعودية ..وعندما تم البحث عن مصدرها كانت المفاجأة صادمة وغير متوقعة ..شاهد

• صور جريئة وساخنة للفنانة ياسمين صبري ..ظهرت شبه عارية على البحر وكشفت المستور في جسدها المثير .. والمفاجأة بردة فعل زوجها ابو هشيمة ..شاهد

• ظهرت شبه عارية وصدمت الجميع بجسدها المثير .. نجمة مسلسل أرطغرل تنشر صور فاضحة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد

• فيديو صادم تم تسريبه من خلف أسوار قصور بن راشد.. شاهدو كيف تعيش إبنة حاكم دبي “الشيخة مهرة آل مكتوم”

• تسريب فيديو للفتاة المحجبة التي شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC واذهلت لجنة التحكيم بجمالها الخارق .. الفنان محمد حماقي لم يستطع تمالك نفسه امامها فحدثت الفضيحة على المسرح ..شاهد

Advertisements

• بصدر بارز وشفايف منفوخة.. الفنانة حلا الترك تصدم الجميع بظهور صارخ وكانها حورية من الجنة.. (صور)

• عروس فاتنة في ريعان شبابها.. دخلت على عريس “داعشي“ فكانت نهايتها صادمة لاتخطر على بال! (صور)

• ظهور صادم لزوجة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يشعل الشارع القطري .. ظهرت وهي بدون مكياج وكشفت عن مفاجأة غير متوقعة بشأن عمرها الحقيقي ..(فيديو)

• تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد

-----------------------

الكشف على الفتاة في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي في الطائف أثبت أنها تعاني من حالة طبية نادرة تؤدي إلى نمو الشعر في معدتها وهو ما يتسبب لها في الألم، نمو الشعر في المعدة كان آخر سبب قد يفكر به الأطباء لألم الفتاة.

في البداية كشفت الفحوص عن جسم غريب في المعدة، يتمحور حول جدار البطن ويلف المعدة مما يتسبب في للفتاة في ألم حاد، وعندها قرر الاطباء ضرورة التدخل الجراحي لمعالجة الفتاة.

الشعر كان ينمو في معدة الفتاة السعودية منذ سنوات، حتى كون كتلة كبيرة تسببت في خنق للمعدة بخاصة وأنها ينمو داخل تخويف البطن بشكل ملتف حول بعضه حتى شكل كتلة عملاقة.

وزن كتلة الشعر التي تمكن الأطباء من استخراجها من معدة الفتاة وصل وزنها إلى 2 كيلوغرام، وتعد حالة نمو الشعر في المعدة من الحالات الطبية النادرة جداً.

فريق الأطباء المكون من مجموعة ممتازة من العاملين في المجال الطبي تحت إشراف الطبيب محمد المهدي، وزميليه اختصاصي جراحة محمد عبده، والطبيب محمد الزهراني، وطاقمهما الفني تمكنوا معاً من إنقاذ الفتاة وإنهاء معانتها إلى الأبد.

حالة الفتاة العشرينية حالياً مستقرة وتلاقي الرعاية الطبية اللازمة التي تحتاج إليها إلا أنها تحت تأثير المخدر حتى الآن مع متابعة صحية لوضعها أولاً بأول.