أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الاربعاء الموافق 9 سبتمبر 2020 وهي كالتالي :

الحوثية تستهدف بالمدفعية مجمع مصانع إخوان ثابت وحي منظر بالحديدة https://www.elyamnelaraby.com/500173/ بدعم إماراتي.. وصول سفينة مساعدات إغاثية جديدة إلى ميناء المخا بالساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/500174/ القوات الحكومية تُحرر موقع "الشهلا" وتحاصر الحوثيين بـ"النضود" في الجوف https://www.elyamnelaraby.com/500178/ مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الجيش بمأرب https://www.elyamnelaraby.com/500191/ بن فرحان: السعودية تدعم الحل السياسي في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/500195/ عاجل| وفاة 7 من موظفي الأمم المتحدة بكورونا في اليمن Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/500203 الأمم المتحدة: الحوثيون ارتكبوا أفعالا قد تصل إلى حد جرائم حرب https://www.elyamnelaraby.com/500204/ الإرياني: المليشيا تحاول إسقاط مأرب عبر حملات سياسية وإعلامية https://www.elyamnelaraby.com/500221/ التحالف يقصف تحركات للمليشيا في حرض بحجة https://www.elyamnelaraby.com/500223/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في ناطع بالبيضاء https://www.elyamnelaraby.com/500226/ قوات الجيش الوطني تحرر كافة الموقع في جبهة الشهلا بالجوف https://www.elyamnelaraby.com/500241/ انعقاد حلقة نقاشية بالمكلا حول مشكلة ارتفاع الأسماك الأسباب والحلول https://www.elyamnelaraby.com/500249/

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