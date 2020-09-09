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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مدير البرنامج السعودي يتفقد المدارس التي أنشائها البرنامج في الغيضة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
تفقد مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظة المهرة الأستاذ سمير هراش ومدير البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس عبدالله باسليمان ، اليوم، المدارس التي قام بانشائها وتمويلها البرنامج في مديرية الغيضة ضمن مجموعة مدارس بمديريات الساحل.
واطلعا خلال الزيارة على مدى جاهزية المدارس والاستماع من إداراتها إلى الملاحظات والنواقص أن وجدت.
وثمن المدير العام لمكتب التربية الدعم الذي تقدمه حكومة المملكة العربية السعودية والأخوة في البرنامج السعودي بقيادة السفير محمد آل جابر لقطاع التربية التعليم في المهرة في مختلف الجوانب ، لافتاً إلى هذه المنشآت التعليمية التي تم تنفيذها تمثل نقلة نوعية وبصمة تشهد ما تقدمه المملكة من دعم وتنمية.. متمنيا استمرار هذا الدعم كون اليمن عموما المهرة بوجه خاص تعاني من نقصاً حاد في الكتاب المدرسي.
من جانبه عبر مدير البرنامج السعودي عن ارتياحه وهو يرى المدارس التي نفذها البرنامج تفتح أبوابها أمام الطلاب والطواقم الادارية والتعليمية وحجم الإقبال على التسجيل فيها لتلقي العلم والمعرفة مع قرب بدء العام الدراسي الجديد .. وأكد استمرارية الدعم لقطاع التربية والتعليم في مختلف المجالات
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