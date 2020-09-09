شكرا لقرائتكم خبر عن عــــاجل : انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب في هذه الأثناء وأنباء عن استهداف المنطقة العسكرية الثالثة بصاروخ باليستي (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف، مساء اليوم الأربعاء، مدينة مأرب، عقب سقوط صاروخ باليستي على المنطقة العسكرية الثالثة .

وافادت الانباء الواردة من مارب، بسقوط صاروخ باليستي أطلقته مليشيا الحوثي، باتجاه مدينة مأرب..

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وأضافت أن انفجارات عنيفة هزت مدينة مأرب، عقب سقوط الصاروخ في مقر المنطقة العسكرية الثالثة، أطلقتها المليشيا الانقلابية.

وكانت جماعة الحوثي، أعلنت في وقت سابق اليوم الأربعاء، شن هجوم جديد بطائرات مُسيرة، على مطار أبها الدولي جنوبي السعودية.

انفجارات عنيفة تهز مدينة مأرب



وقال المتحدث باسم القوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في بيان مقتضب عبر حسابه على “تويتر”، إن “سلاح الجو المسير عاود، فجر اليوم، استهداف مطار ابها الدولي، بعدد من طائرات قاصف (كا2)”.

وأضاف أن “الهجوم طال أهدافاً عسكرية وحساسة داخل المطار”، مؤكداً أن “الاصابة كانت دقيقة”.

وأشار المتحدث العسكري إلى “أن الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان وجرائمه وحصاره المستمر”.

من جهته، أعلن التحالف العربي، في وقت سابق اليوم، اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المنطقة الجنوبية في السعودية.

ويأتي الهجوم غداة إعلان الحوثيين تنفيذ هجوم بعدد من طائرات “صماد 3” المُسيرة على مطار أبها الدولي، أدى إلى تعطيله لعدة ساعات، حسب الجماعة.