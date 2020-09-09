شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الفلكي الشوافي يتوقع هطول أمطار فيضانية على هذه المحافظات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي تحسن فرص هطول الأمطار الرعدية المتفرقة متفاوتة الشدة خلال الأربع الأيام القادمة على عدة محافظات.

و أوضح في بيان على "فيسبوك" أن محافظات ريمة و المحويت وإب و ذمار والضالع و الحديدة، ستتصدر المتوسط التراكمي للهطول تليها البيضاء وحجة وعمران وصعدة وصنعاء وتعز ولحج، ثم بقية المحافظات..

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وأشار إلى أن فرص هطول الأمطار في المناطق الشرقية والصحاري الداخلية في المهرة وحضرموت و شبوة ومأرب و الجوف ستكون محدودة مع نشاط نسبي لبعض الخلايا الماطرة على أجزاء من مرتفعات شبوة و قد تمتد الى أجزاء بسيطة من حضرموت.

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في أحدث نشراته هطول المزيد من الامطار متفاوتة الشدة، قد تكون غزارتها شديدة جدا، يرافقها الرياح الشديدة و العواصف الرعدية.