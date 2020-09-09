شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عسكري في الشرعية يفجر مفاجئة من العيار الثقيل ويكشف عن الجهة التي سيدخل منها الحوثيون إلى مدينة مأرب ؟! ويستشهد بهذا المثل الحميري القديم ؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مصدر عسكري في الشرعية يفجر مفاجئة من العيار الثقيل ويكشف عن الجهة التي سيدخل منها الحوثيون إلى مدينة مأرب ؟! ويستشهد بهذا المثل الحميري القديم ؟!

كشف مصدر عسكري في الشرعية عن الجهة التي سيدخل من خلالها مقاتلي الحوثي مدينة مأرب شرق اليمن اثر اشتداد المعارك على مشارف المدينة والتي تشهد خلالها المحافظة مواجهات عسكرية شرسة في عدة محاور قتالية بين القوات التابعة للجيش الوطني ومقاتلي الحوثي المستميتين لاسقاط المدينة ..

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واعتبر مراقبون للشأن العسكري تغريدة الخبير العسكري العميد علي النسي التي أطلقها على موقع التدوين المصغر تويتر إشارة ضمنية للجهة التي سيتمكن من خلالها الحوثيين دخول مدينة مأرب .

وقال النسي في تغريدة له ” علمني التاريخ ان صنعاء تستقبل ضيفها من شمالها لا شرقها ، وعلمت ان مارب تفتح ابوابها من جنوبها لا من شمالها ” .

ولفت المراقبون بأن التغريدة هي نتاج طبيعي لتقدم مقاتلي الحوثي في المحور القتالي جنوب مأرب ووصولهم لمنطقة الجوبة والتي تعد البوابة الجنوبية لمدينة مأرب والتي تقد تسقط بيد مقاتلي الحوثي وهو ما يمكنهم من دخول مدينة مأرب .