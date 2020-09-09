انعقاد حلقة نقاشية بالمكلا حول مشكلة ارتفاع الأسماك الأسباب والحلول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

عقدت بمدينة المكلا محافظة حضرموت ،اليوم، حلقة نقاشية حول مشكلة ارتفاع الأسماك الأسباب والحلول والتي نظمتها وحدة تنسيق معلومات الأمن الغذائي بساحل حضرموت بالشراكة مع الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي (حضرموت-شبوة سقطرى)



وأكد وكيل محافظة حضرموت للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق في الحلقة النقاشية التي شارك فيها ممثلين عن السلطة المحلية بالمحافظة والجمعيات السمكية وجامعة حضرموت وهيئة أبحاث علوم البحار والفنيين في هيئة المصائد واللجنة الوطنية للمرأة والجهات ذات العلاقة ضمن برنامج سبل العيش والانذار المبكر الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفيذ منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، على اهمية إقامة مثل هذه الحلقات النقاشية التي ترتبط بحياة وهموم المواطنين .

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واشار الى ان قضية الامن الغذائي يعمل عليها عدد المختصين بالمحافظة من خلال اعداد الدراسات الخاصة بهذه القضية الحيوية التي تلامس الواقع اليومي والمعيشي لحياة الناس.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر العربي (حضرموت-شبوة سقطرى) المهندس يسلم بابلغوم اهتمام الهيئة بالموارد السمكية من خلال تنفيذ جملة من الإجراءات واللوائح..لافتاً الى ان الهيئة تسعى الى اشراك الجميع لمناقشة ارتفاع أسعار الاسماك..موضحا ان الهدف من الحلقة مساعدة الهيئة لوضع الآليات والحلول الواقعية والملموسة .

وارجع بابلغوم غلاء الأسعار هذه الأيام لعدة أسباب منها شحة الأسماك في هذه الفترة بشكل طبيعي الى جانب توقف الصيد بالقوارب في المياه المشتركة بسبب جائحة كورونا بالإضافة الى الارتفاع في الأسعار بشكل عام وهي بطبيعة الحال القت بضلالها على الارتفاع في أسعار الأسماك.

بدوره استعرض مدير عام مكتب وزارة التخطيط والتعاون الدولي بساحل حضرموت عمر الاشولي، دور ومهام وحدة تنسيق معلومات الامن الغذائي بساحل حضرموت.