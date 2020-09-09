شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام الدورة التدريبية الخاصة بالوقاية من العدوى في لحج والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بمحافظة لحج ،اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بالوقاية من العدوى لمقدمي خدمات الصحة الإنجابية أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وأوضحت وكيل وزارة الصحة العامة والسكان المساعد لقطاع السكان الدكتورة اشراق السباعي، بأن الدورة التي استمرت ثلاثة أيام استهدفت مشرفات الصحة الإنجابية في مديريات المقاطرة و المسيمير وتُبن بمحافظة لحج ضمن مشروع التعافي وتقوية النظام الصحي (صحتي اولاً SHARP) والذي تنظمه منظمة جون سنو(JSI) بالشراكة مع الجمعية الوطنية للقابلات اليمنيات ومنظمة البحث عن أرضية مشتركة وجمعية الأسرة اليمنية بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية.

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