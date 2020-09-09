بدء دورة تدريبية حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز واستدامة نمو منظمات المجتمع المدني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت ،اليوم، دورة تدريبية حول دور الحوكمة المؤسسية في تعزيز واستدامة نمو منظمات المجتمع المدني ، التي ينظمها مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء وتمويل مؤسسة بازرعة التنموية الخيرية .



وتهدف الدورة على مدى يوميين اكساب (35) متدربا يمثلون منظمات المجتمع المدني بوادي حضرموت العديد من المعارف والخبرات حول مفاهيم الحوكمة وأساسياتها وأهميتها للمنظمات لتحقيق كفاءة ادارية واستغلال الموارد وتوظيفها في المجالات التي تحقق العائد على المجتمع وبما يؤدي الى تحقيق الاهداف الاستراتيجية.

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وفي افتتاح الدورة أشاد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي بدور منظمات المجتمع المدني..مؤكدا حرص السلطة المحلية على تعزيز الشراكة بينها وبين تلك المنظمات انطلاقا من دورها الفاعل الذي تقوم به في خدمة المجتمع.

واشاد وكيل المحافظة المساعد بالجهود المبذولة لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء العملي لتلك المنظمات لتتواكب مع نظيراتها العاملة دوليا لتقديم المزيد من الرعاية الاهتمام لكافة المستهدفين من الأنشطة الخيرية والتنموية.

الى ذلك أشار مدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي حضرموت والصحراء الدكتور عبدالله باجهام الى الاهمية التي تكتسبها هذه الدورة في تزويد المشاركين بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة عالية ، داعيا كافة المتدربين الى بلورة ما تلقوه من معارف ومفاهيم في الواقع العملي لتحقيق الفائدة المرجوة من الدورة .