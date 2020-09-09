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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بدء فعاليات الندوة العلمية الأولى حول سبل تعزيز الموارد الضريبية بشبوة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بدأت بمحافظة شبوة، اليوم، فعاليات الندوة العلمية الأولى حول سبل تعزيز الموارد لخدمة متطلبات التنمية والتي ينظمها مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة.
وتناقش الندوة على مدى يومين عددا من أوراق العمل المقدمة لنخبة من المختصين في مجالي المحاسبة والاقتصاد والإدارة الضريبية والإعلام.
واشارا الأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشله ووكيل المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق، في افتتاح الندوة بحضور الوكلاء المساعدون للمحافظة علي الكندي وسالم الاحمدي وفهد الطوسلي، الى أهمية الندوة العلمية،ودورها في معالجة الكثير من القضايا المتعلقة بالادارة الضريبية..مؤكدين على أهمية الاستفادة من مخرجاتها والاسترشاد بها لتعزيز جهود تحسين وتفعيل كافة قنوات مواردها المالية.
ونوه مدير عام مكتب مصلحة الضرائب بالمحافظة أحمد بن فهيد بأهمية الندوة للادارة الضريبية وتعزيز دورها في حشد الموارد المالية المناسبة لمواكبة الخطوات المتسارعة للتنمية المحلية في المحافظة..مشدداً على ضرورة انتهاج الطرق العلمية لمواجهة ومعالجة الكثير من إشكاليات الادارة والاقتصاد فيها.
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