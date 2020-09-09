قوات الجيش الوطني تحرر كافة الموقع في جبهة الشهلا بالجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

واصلت قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران تحالف دعم الشرعية تقدمها الميداني في جبهات القتال شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف لليوم الرابع على التوالي.



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وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة "إن أبطال الجيش الوطني والمقاومة شنوا، اليوم الأربعاء، هجوماً واسعاً تمكنوا خلاله من تحرير كافة الموقع التي تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة الشهلا، ويواصلون الزحف لتطهير ما تبقى من المواقع في جبهة النضود، وسط انهيار واسع في صفوف المليشيا".

وأضاف المصدر "أن المعارك التي ما تزال مستمرة حتى اللحظة، أسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية، فيما دمّرت مقاتلات التحالف أربع عربات وأربعة أطقم حوثية كانت في طريقها لتعزيز المليشيا".

واكد أن أبطال الجيش استعادوا 8 أطقم بعتادها وأسلحة أخرى متنوعة وكميات من الذخائر خلفتها عناصر المليشيا ولاذت بالفرار تحت ضربات الأبطال.