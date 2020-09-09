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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير شجاع الدين يلتقي عضو البرلمان النمساوي عن حزب الخضر والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
بحث سفير بلادنا لدى فيينا، هيثم شجاع الدين اليوم، مع عضو البرلمان النمساوي عن حزب الخضر ايفا دزيدزيتش، مستجدات الأوضاع في بلادنا ومشكلة خزان صافر النفطي.
واستعرض شجاع الدين جهود الحكومة لحل قضية خزان صافر العائم في ظل تعنت مليشيا الحوثي الانقلابية، ومراوغتها وعدم سماحها لفريق الامم المتحدة اجراء عملية الصيانة للخزان..مؤكدا حرص الحكومة على التنسيق مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئية في الإقليم والعالم، وضرورة التدخل الدولي لتجنب الكارثة البيئية.
من جانبها عبرت دزيدزيتش، عن دعمها لجهود تحقيق السلام في اليمن..مؤكدة تفهمها لضرورة تسوية قضية خزان صافر بما يحول دون وقوع أي كارثة..مبدية إعتزامها طرح الموضوع في أروقة البرلمان النمساوي للتنسيق في هذا الإطار.
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